O selecionador nacional Roberto Martínez anuncia a 15 de março, sexta-feira, a lista dos jogadores convocados para os particulares de Portugal frente à Suécia e à Eslovénia.

A partir das 12h30, o selecionador dá a conhecer os eleitos da penúltima convocatória antes da chamada final para o Euro 2024, que vai decorrer na Alemanha.

Depois deste duplo compromisso de particulares, Portugal tem mais três encontros de preparação para o Euro - Finlândia, Croácia e Irlanda - mas já depois de serem conhecidos os convocados para a prova.

Na fase de grupos do Europeu, Portugal vai defrontar a Rep. Chega a Turquia e o vencedor do caminho C do play-off: Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão.

Também a 15 de março, depois de Roberto Martínez, Rui Jorge divulga a lista dos jogadores escolhidos para os jogos de qualificação para o Euro 2025 de sub-21 diante das Ilhas Faroé e Croácia.