O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considerou que o luso-brasileiro Galeno está preparado para representar qualquer uma das seleções para as quais é elegível. De resto, o técnico dos dragões revelou que já falou com Roberto Martínez sobre o extremo.

«Eu vejo evolução, porque conheço o Galeno há alguns anos. Ele esteve comigo no início, quando chegou para a equipa B [do FC Porto], depois foi para o Sp. Braga e voltou com uma evolução muito boa. Tem feito jogos na Europa muitíssimo interessantes, mas no campeonato também. Eu acho que ele está preparadíssimo. Aliás, tive a oportunidade de falar com o selecionador português sobre ele, porque me perguntou. Estou a dizer algo que é conhecido, é público», começou por dizer aos microfones da TNT Sports.

«Mas também vejo outros [preparados para jogar nas seleções], vejo um Evanilson ou um Pepê, por exemplo, que têm todo o potencial do mundo para chegar a uma seleção brasileira. E há outros jogadores com certeza, que vão surgir e terão também essa oportunidade, porque têm muito talento e muita qualidade», acrescentou.

Há cerca de um ano, Galeno assumiu que «jogaria por Portugal com o maior orgulho». O extremo de 25 anos, que chegou a solo luso em 2016, leva três golos e duas assistências em nove jogos pelo FC Porto esta época.