Depois de duas temporadas e meia no Sporting de Braga, Wenderson Galeno regressou ao Dragão para preencher a vaga deixada pela saída de Luis Díaz, em 2022. O extremo brasileiro tem sido opção regular para Sérgio Conceição, que elogiou o percurso do jogador de 25 anos, destacando a melhoria no «critério».

«É uma evolução normal. Chegou cá muito jovem, depois saiu para o Sp. Braga, onde teve uma evolução interessante, mérito dele e da equipa técnica. Depois voltou para colmatar a saída de um jogador importante, o Luis Díaz, de uma forma que me agrada. Hoje é um jogador diferente, não nas características, mas no critério. A tendência dos jogadores é de evolução e como equipa sentimos o mesmo. Os resultados são positivos, excetuando com o Arouca. Esperava mais em termos exibicionais. Não foi por causa do jogo com o Shakhtar que ficou tudo bem, há coisas a melhorar, os jogadores têm de evoluir e a equipa vai ser cada vez mais forte», frisou o técnico portista em conferência de imprensa.

Recorde-se que, na última terça-feira, Galeno bisou e fez uma assistência diante do Shakhtar, tendo sido decisivo para o triunfo por 3-1 na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Cmapeões.