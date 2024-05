O Shakhtar Donetsk sagrou-se, este sábado, campeão nacional na Ucrânia, com a vitória por 1-0 ante o Dínamo Kiev, em jogo da 28.ª e antepenúltima jornada da liga ucraniana.

Um golo de Georgiy Sudakov, aos 33 minutos, de penálti, fez a diferença no jogo e selou matematicamente o 15.º título para o Shakhtar no campeonato.

Agora com duas jornadas por disputar e seis pontos em disputa, o Shakhtar é líder com 70 pontos, mais sete do que o Dínamo Kiev, segundo classificado com 63 pontos.

Garantido o título, o Shakhtar garantiu também que, no âmbito da qualificação para a Liga dos Campeões, é o campeão entre os clubes apurados para as pré-eliminatórias com o melhor coeficiente de clubes na UEFA. É, por isto, o clube que pode ocupar, na próxima edição da Champions, a vaga do vencedor da prova de 2023/24, caso este também se apure através do campeonato.

Ou seja, tendo em conta que a final da Champions é entre Real Madrid e Borussia Dortmund, e sendo já o Real campeão espanhol e estando já apurado para a Champions 2024/25, o Shakhtar garante acesso direto se o Real for campeão. Também poderia garantir se o Borussia Dortmund, atual 5.º classificado da Bundesliga, terminasse o campeonato no top-4, mas a equipa treinada por Edin Terzic está em vias de perder essa hipótese matemática esta tarde.