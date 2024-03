Wanderson Galeno e Bukayo Saka são, porventura, as maiores figuras de Arsenal e FC Porto na Liga dos Campeões 2023/24. Por isso, o Maisfutebol, em parceria com o Sofa Score, recolheu dados dos dois extremos não só na Champions, mas também nos respetivos campeonatos.



Se o inglês tem melhor registo em termos de golos e assistências que o luso-brasileiro na principal competição interna, o mesmo não se pode dizer na Liga dos Campeões. Galeno é o «Mr. Champions» na comparação entre ambos, em virtude de ter mais golos e assistências na competição (cinco golos e três assistências em seis jogos contra três golos e quatro assistências em seis jogos do jogador londrino).



Significa, portanto, que Galeno tem mais envolvimento em golos na competição: oito contra sete. O avançado do FC Porto também remata mais vezes por jogo e precisa de menos minutos para marcar em comparação com o atacante dos «gunners». Ainda assim, Saka consegue aliar golos e assistências a um maior eficácia no drible (usa menos este recurso que Galeno), além de criar mais oportunidades e de ganhar mais duelos.







O envolvimento em golos de Saka dispara se atentarmos apenas a jogos do campeonato. Em comparação com Galeno, o internacional inglês marca e assiste mais ainda que tenha mais quatro jogos nas pernas.



Estes números são em parte explicados pelo facto de o Arsenal ser o melhor ataque da Premier League ao contrário do FC Porto que é apenas o quarto ataque mais concretizador em Portugal. Galeno parte do corredor esquerdo no ataque portista, mas funciona mais como um finalizador e não tanto como um criador como Saka (o inglês cria mais do dobro de oportunidades que o jogador azul e branco).



De resto, o nível de eficácia de Saka é superior na Premier League em comparação com o que Galeno faz em Portugal. O jovem dos «gunners» tem melhor percentagem de sucesso nos dribles, ganha mais duelos, remata mais, enfim. Números que refletem um pouco o desempenho global das respetivas equipas nas respetivas competições nacionais.



Mas pelo que se viu até ao momento, Galeno eleva o nível de jogo na Champions e o seu desempenho pode ser decisivo no sucesso portista esta noite, em Londres, diante do líder da Premier League. O jogo arranca às 20h00 terá transmissão televisiva na TVI e acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.