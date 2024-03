Mehdi Taremi é a principal novidade nos convocados do FC Porto para o jogo contra o Arsenal, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



O iraniano trabalhou no relvado esta segunda-feira e faz parte da convocatória de 24 jogadores para o encontro que se vai realizar no Emirates, em Londres.



Marcano, Zaidu e Gonçalo Ribeiro são ausências por lesão ao passo que Samuel Portugal não está inscrito na prova e por isso, não seguiu com a comitiva portista para a capital inglesa.



O FC Porto visita o terreno do Arsenal com uma vantagem de um golo alcançada na partida da primeira mão. O duelo entre dragões e gunners está agendado para as 20h00 desta terça-feira e poderá seguir tudo na TVI e no Maisfutebol.



Os 24 convocados do FC Porto:



Guarda-redes: Diogo Costa e Cláudio Ramos;



Defesas: Fábio Cardoso, Pepe, Jorge Sánchez, Wendell, João Mário, Otávio e Zé Pedro;



Médios: Eustáquio, Grujic, Nico González, André Franco, Alan Varela e Romário Baró;



Avançados: Pepê, Taremi, Francisco Conceição, Galeno, Iván Jaime, Namaso, Toni Martínez, Evanilson e Gonçalo Borges;