O FC Porto continuou a preparar a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do Arsenal, com um treino na manhã deste domingo, no Olival.

Marcano, Gonçalo Ribeiro e Zaidu ainda continuam no boletim clínico dos dragões, assim como Mehdi Taremi, que voltou a fazer treino integrado condicionado.

Sérgio Conceição orienta, na segunda-feira, o último treino da equipa portista, antes da viagem para Inglaterra, já durante a tarde. Às 19h45, o técnico dos azuis e brancos vai antever a partir no Emirates, juntamente com um jogador.

O FC Porto, refira-se, defronta o Arsenal na terça-feira, às 20h00, em Londres.