Clément Turpin é o árbitro escolhido para apitar o jogo entre o Arsenal e o FC Porto, a contar para a segunda mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões.

O juiz francês, de 41 anos, apita assim pela terceira vez esta época um jogo com equipas portuguesas, depois de ter estado na derrota por 1-0 do Benfica, na receção à Real Sociedad e no empate a dois golos entre o Sp. Braga e o Union Berlim. Clément Turpin vai ser auxiliado por uma equipa de arbitragem cem por cento francesa, tanto no relvado como no VAR.

O FC Porto parte para Londres em vantagem na eliminatória, após ter vencido por 1-0, no Estádio do Dragão. O jogo entre o Arsenal e os azuis e brancos está marcado para esta terça-feira, pelas 20h, no «Emirates».