O Arsenal sofreu em casa, mas acabou por bater o Brentford por 2-1 antes de receber o FC Porto para o segundo jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os gunners entraram fortes no jogo, marcaram cedo, mas permitiram o empate ao adversário, na sequência de um erro colossal de Ramsdale, e só conseguiram recuperar a vantagem nos últimos instantes do jogo pelo providencial Havertz.

Foi a oitava vitória consecutiva da equipa londrina na Premier League que, em 2024, venceu todos os jogos da liga inglesa, mas este sábado teve de sofrer antes de sorrir.

Um bom jogo para Sérgio Conceição tirar muitos apontamentos. A equipa de Arteta mandou em boa parte do jogo, até podia ter conseguido um resultado dilatado, mas voltou a exibir algumas fragilidades em termos defensivos e acabou a jogar mais com o coração do que com cabeça.

Com os portugueses Cédric Soares e Fábio Vieira no banco, o Arsenal entrou forte no jogo, com uma frente alargada no ataque com Declan Rice, Odegaard, Trossard, Havertz e Bukayo Saka. Com um bloco bem subido, a equipa londrina colocou uma enorme pressão sobre o adversário e acabou por chegar ao golo, aos 19 minutos, com Ben White a destacar-se sobre a direita e a cruzar para a cabeçada certeira de Declan Rice.

O mais difícil estava alcançado e o Arsenal parecia lançado para uma vitória confortável. Pura ilusão. O Brentford já tinha demonstrado que tinha uma palavra a dizer, com algumas transições rápidas, e acabou por chegar ao empate, mesmo em cima do intervalo, na sequência do tal erro de Ramsdale que, ao tentar sair a jogar com os pés, foi surpreendido com uma entrada em carrinho de Yoane Wissa que desviou a bola para a baliza. Um balde de água fria para o Arsenal, mas ainda faltavam mais 45 minutos.

O Arsenal voltou a entrar forte e Gabriel teve uma grande oportunidade para colocar o Arsenal em vantagem, mas o Brentford, consciente que o adversário estaria obrigado a arriscar, regressou ainda mais artilhado para as transições rápidas e foi por muito pouco que não voltou a ser feliz. Ivan Toney tentou surpreender Ramsdale com um pontapé de primeira de muito longe, mas o guarda-redes do Arsenal, adiantado, respondeu com uma grande defesa para canto.

O Arsenal, sempre dominador, teve mais uma mão cheia de oportunidades, até apanhar novo susto, ao minuto 72, com Ivan Toney muito perto de marcar com uma cabeçada bem medida, mas Ramsdale voltou a responder com uma grande defesa, acabando por redimir-se da asneira no lance que proporcionou o empate.

A verdade é que o Arsenal nunca baixou os braços e Arteta lançou ainda Gabriel Jesus para o último assalto à área do Bretford. Os gunners já se tinham queixado de dois penáltis por marcar e ainda queixou-se de um terceiro, mas o árbitro ignorou agarrões na área e mandou seguir para desespero da equipa da casa, redobrada logo a seguir, com um grande pontapé de Declan Rice que foi caprichosmante bater na quina da trave.

Parecia que já nada havia a fazer, mas o Arsenal acabou por ser premiado pelo seu inconformismo, a quatro minutos dos 90, na sequência de um lance bem trabalhado sobre a esquerda, com Ben White a combinar com Odegaard e a cruzar para a cabeçada certeira de Havertz.

Um golo que catapulta o Arsenal para o primeiro lugar da Premier League, com mais um ponto do que o Liverpool e mais dois do que o Manchester City que se defrontam este domingo em Anfield.

Uma vitória muito importante para o Arsenal como ficou bem patente nos festejos efusivos de Mikel Arteta no final do jogo.