O Manchester United «sacudiu» a crise dos resultados e, em casa, retomou o trilho dos triunfos, às custas do Everton (2-0). Na tarde deste sábado, em encontro da 28.ª jornada da Premier League, Bruno Fernandes e Dalot foram titulares entre os «red devils». Do outro lado, Beto começou de princípio, ao contrário de André Gomes e Chermiti, lançados durante a segunda parte.

Os penáltis capitalizados por Bruno Fernandes e Rashford, aos 12 e 36m, respetivamente, valeram os três pontos à turma de Ten Hag. Peça chave para o desfecho do encontro foi – espante-se – o argentino Garnacho, que conquistou os dois penáltis.

Numa tarde em que o Everton cresceu, paulatinamente, no comando do ritmo da partida, os pupilos de Sean Dyche raramente encontraram os caminhos da baliza contrária, obrigando Onana a aplicar-se por duas ocasiões, apesar dos 11 remates.

No segundo tempo, e com André Gomes em campo desde o reatar do encontro, os «toffees» duplicaram os remates à baliza, mas desperdiçaram oportunidades primordiais no último quarto de hora. Calvert-Lewin, Onana e McNeil foram erráticos na hora de reduzir diferenças no resultado.

O avançado português Chermiti ainda foi a jogo, aos 85m, mas não foi capaz de inverter o rumo da partida.

Assim, os «toffees» permanecem «colados» à linha de água, com mais um ponto e um jogo face ao Nottingham (17.º), e mais cinco pontos e dois jogos para o Luton Town (18.º).

Por sua vez, o Manchester United é sexto, com 47 pontos, a três pontos do Tottenham, mas com mais duas partidas que os «spurs». Segue-se o duelo com o Liverpool, a 17 de março (domingo), a contar para os «quartos» da Taça de Inglaterra.