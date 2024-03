O Benfica foi a Gaia vencer o FC Porto por 3-1, em jogo da 5.ª jornada da fase de apuramento do campeão nacional de juniores.

Ao intervalo, as águias já venciam por 3-0, com golos de Francisco Neto (21m), Jelani (23m) e Afonso Freitas, já em tempo de compensação.

Na segunda parte, Diogo Martins reduziu para os azuis e brancos aos 56 minutos.

Com este resultado, o Benfica salta, à condição, para a liderança isolada: tem agora 12 pontos, mais três do que o Sp. Braga, que joga no domingo com o Farense.

O FC Porto tem seis pontos, fruto de duas vitórias e três derrotas.