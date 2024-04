Diego Rivas, atual treinador de guarda-redes do Arenteiro, clube da Primera División RFEF, terceiro escalão de Espanha, protagonizou este domingo um momento bastante insólito, frente ao Deportivo da Corunha, depois de ser obrigado a voltar aos relvados… por não haver guardiões disponíveis no plantel.

Com dois guarda-redes lesionados e outro impossibilitado de jogar, por estar emprestado pelo próprio Deportivo da Corunha, o atual treinador Diego Rivas, que terminou a carreira na temporada passada, viu-se obrigado a calçar as luvas de novo e entrar em ação.

O jogo terminou com um empate a duas bolas e o espanhol também brilhou no ataque! No lance final da partida, o espanhol de 36 anos subiu à área da equipa de Corunha e participou mesmo no lance que deu o empate.

Veja o golo do empate: