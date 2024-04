Nahuel Guzmán, guarda-redes do Tigres, foi suspenso por onze jogos por apontar um laser a Esteban Andrada, guarda-redes do Monterrey, no jogo de sábado entre as duas equipas, anunciou a Liga mexicana.

O guarda-redes argentino, de 38 anos, que está a recuperar de uma lesão no joelho direito, assistiu à partida, que terminou empatada 3-3, no camarote da equipa visitante, onde foi visto a apontar o laser a Andrada, titular nos anfitriões.

O presidente do Monterrey, Jose Antonio Noriega, dirigiu-se ao camarote e retirou o laser a Guzmán, ainda no decorrer da primeira parte do jogo.

Além da suspensão, Nahuel Guzmán foi multado e irá cumprir horas de trabalho comunitário não especificado.

A Federação Mexicana de futebol multou igualmente Esteban Andrada, por uma publicação nas redes sociais, onde exprimiu comentários homofóbicos em relação a Nahuel Guzmán, e as duas equipas, pelo comportamento dos adeptos.

O encontro entre o Monterrey e o Tigres contava para a 15.ª jornada do torneio de encerramento do campeonato mexicano, atualmente liderado pelo América.

Veja as imagens da polémica: