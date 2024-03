O Liverpool-Manchester City só se joga no domingo, mas já está «quentinho». Tudo começou com as declarações de Trent Alexander-Arnold que, apesar de ter considerado que os «citizens» são «uma máquina construída para vencer», desvalorizou o sentimento que o rival dá aos troféus.

«Olhando para trás, para esta altura, embora eles tenham conquistado mais títulos do que nós e provavelmente tenham tido mais sucesso, os nossos troféus significam mais para nós e para os nossos adeptos, por causa da situação financeira de ambos os clubes», disse o internacional inglês, em entrevista à Four Four Two.

Ora, Erling Haaland não tardou a responder a Arnold e lembrou que o Manchester City conquistou o «triplete» na temporada passada, com uma bicada pelo meio.

«Estou aqui há um ano, ganhei o triplete e foi uma sensação muito boa, não acho que ele saiba exatamente o que é essa sensação. Foi isso que senti na temporada passada e foi muito bom. Eles podem falar o quanto quiserem, ou ele pode falar o que quiser, não sei por que o faz, mas não me importo», afirmou o norueguês à Sky Sports, tendo até apontado o Liverpool «a melhor equipa» até ao momento na Premier League, por estar na liderança.

Outro dos jogadores do plantel dos «citizens» que abordou as declarações de Arnold foi o português Rúben Dias. O defesa-central também lembrou as três conquistas da época transata e até recuperou a passagem pelo Benfica para desvalorizar os comentários do lateral do Liverpool.

«Considero-me feliz por ter estado em dois clubes que sempre ganharam coisas para eles mesmos, para os seus adeptos, para os seus jogadores e isso faz-me ficar orgulhoso. Já ganhámos muito neste clube, especialmente no ano passado com o triplete. Acho que é bastante certo entre nós e os nossos adeptos o quanto significaram para todos. No final do dia, só podes sentir certas coisas quando realmente ganhas algo. Um triplete é um sentimento que só podes ter quando realmente o atinges», afirmou Rúben Dias à BBC Radio Manchester.

«Eu penso que em clubes como o City e o meu clube anterior [Benfica], a nossa grandeza mostra-se na medida em que comentários como estes não nos afetam. Sabemos o que já fizemos, sabemos o que conquistámos e sabemos pelo que vamos lutar. Não fazemos isto por mais ninguém sem ser nós mesmos. O sucesso das outras pessoas diz respeito aos seus próprios feitos. Nós estamos focados em nós próprios, só assim se progride e é essa a forma de ser de um clube grande. Não é a comentar o sucesso dos outros e tentar engrandecê-lo ou diminuí-lo em função do que é mais conveniente», completou.

O Liverpool lidera a liga inglesa, com 63 pontos, apenas mais um do que o Manchester City. O duelo entre as duas equipas está marcado para as 15h45 deste domingo.