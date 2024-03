Darwin Núñez continua a dar cartas e mostrar talento! O uruguaio esteve em destaque ao marcar dois (grandes) golos no jogo desta quinta-feira, entre o Liverpool e o Sparta Praga, referente aos «oitavos» da Liga Europa.

No primeiro golo, aos 25 minutos, o avançado recebeu a bola e fora de área, e à lei da bomba, colocou-a no fundo das redes, sem qualquer hipótese para o guarda-redes adversário.

Já no segundo, e em tempo de compensação do primeiro tempo, Darwin recebe a bola no lado direito e ao primeiro toque remata forte e coloca o esférico no canto inferior da baliza, fazendo o terceiro para os reds.



Esta temporada, o uruguaio já fez 39 jogos, tendo apontado 16 golos e 11 assistências.