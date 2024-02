O treinador português Jorge Jesus reconheceu o trabalho do Sporting na contratação do avançado Viktor Gyökeres e comparou a chegada do sueco aos leões, com a contratação de Darwin Núñez por parte do Benfica, ao Almería, em 2020, quando o uruguaio estava na segunda divisão espanhola.

«Do Sporting, é [ndr: a grande referência]. Eu não o conhecia. Penso que é um grande trabalho do scouting do Sporting», começou por dizer, em declarações à SportTV, em Riade.

«Nem eu [ndr: o conhecia] e pelos vistos em Inglaterra também nem o conheciam, ninguém o viu. Faz-me lembrar quando o Benfica foi buscar o Darwin à segunda divisão, ao Almería», completou o treinador do Al Hilal.

A propósito do Benfica, Jesus falou também de Di María e de Rafa e da eventualidade de, no futuro, ainda poder vir a trabalhar com ambos.

Gyökeres foi contratado pelo Sporting ao Coventry City, da II Liga inglesa, no verão de 2023. Nesta altura, o sueco leva 33 jogos, 30 golos e dez assistências pelos leões.