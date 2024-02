24 vitórias seguidas!

O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, venceu esta segunda-feira na visita ao Al Ettifaq, por 2-0, em jogo da 21.ª jornada da liga da Arábia Saudita, mantendo firme a liderança no campeonato e também viva a hipótese de bater o recorde mundial de 27 vitórias consecutivas do The New Saints.

O que começou por ser um jogo difícil na visita à equipa treinada pelo inglês Steven Gerrard, tornou-se na reta final da primeira parte mais fácil, para somar os três pontos. Milinkovic-Savic (39m) abriu o marcador e Salem Al Dawsari (45+5m) dobrou a diferença para o Al Hilal, que vai agora em 14 vitórias seguidas só no que toca à liga. E em 32 jogos consecutivos sem derrotas entre todas as competições.

Os golos do Al Hilal:

Com as duas defesas menos batidas em jogo (o Al Hilal com dez golos sofridos e o Al Ettifaq com 22), o quarto de hora inicial foi equilibrado, não houve grandes ocasiões e só aos 16 minutos é que o golo esteve perto. Koulibaly apanhou a bola na área, vinda de uma tentativa de remate de Milinkovic-Savic, mas o ex-Marítimo Paulo Victor fez uma boa defesa.

Pouco depois, foi Rúben Neves a tentar num remate de fora da área, colocado, com a bola a passar junto ao poste (24m). Na resposta, a primeira e única aproximação do Al Ettifaq, nascida de um mau passe de Al Faraj a meio-campo, foi resolvida por Koulibaly, que deslizou na relva para intercetar o remate de Dembelé (27m).

O nulo acabaria desfeito só num lance de bola parada, com o português Rúben Neves a bater o canto na direita e Milinkovic-Savic, após fugir à marcação de Seko Fofana, a cabecear em zona frontal para o fundo da baliza, ao primeiro poste. Pouco depois, numa primeira parte que teve dez minutos de compensação – em grande parte motivados por duas paragens para assistir o lateral do Al Ettifaq, Hamdan Al Shamrani – o Al Hilal fez o 2-0.

Tudo nasceu na tentativa de construção do Al Ettifaq, no quinto minuto extra. Renan Lodi intercetou a bola no meio-campo contrário e, pela esquerda, tocou para Mitrovic, que lançou Salem Al Dawsari na ala, com o saudita a disparar perante um adversário na esquerda da área, antes de rematar para o fundo da baliza.

Na segunda parte, já com o jogo mais controlado fruto da vantagem, o Al Hilal geriu, num período que não teve tantas oportunidades. As melhores mesmo foram para o Al Hilal, duas: primeiro num remate ao poste, por Milinkovic-Savic (63m) e depois num remate de Michael, defendido por Paulo Victor (90+3m). O marcador não mais se alteraria até ao fim, com Jorge Jesus a operar cinco substituições já dentro dos 25 minutos finais.

Com este resultado, o Al Hilal passa a somar 59 pontos, fruto de 19 vitórias e dois empates, tendo agora um saldo de 64 golos marcados e dez sofridos. Tem o ataque mais concretizador, a defesa menos batida e repõe em sete os pontos de vantagem para o Al Nassr, 2.º classificado, com 52 pontos. Já o Al Ettifaq é 8.º classificado, com 28 pontos, ficando à espera do desfecho do último jogo da jornada, o Al Ittihad-Al Wehda (17h00), para saber se mantém o lugar, dado que o Al Wehda tem 26 pontos, no 9.º lugar.

Al Hilal de Jesus na rota da maior sequência de vitórias

Com este triunfo que dita a 24.ª vitória seguida, o Al Hilal iguala o registo do Coritiba, do Brasil, que em 2011 também fez 24 vitórias seguidas.

Acima, só há três registos, os mais próximos são os dois do Ajax, que conseguiu 25 vitórias seguidas em 1995/16 e 26 em 1971/72. O maior registo da história é do The New Saints, equipa galesa que fez 27 vitórias seguidas em 2016 e cuja história relatámos aqui em reportagem, no Maisfutebol.