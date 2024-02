O Al Hilal, de Jorge Jesus, somou o vigésimo terceiro triunfo seguido e está nos quartos de final da Liga dos Campeões Asiática. Depois de vencer o Sepahan, de José Morais, por 3-1 na primeira mão, a equipa saudita derrotou o Sepahan, de José Morais, outra vez por 3-1 e continua a sonhar com o recorde de 27 vitórias consecutivas do New Saints, do País de Gales.

Num encontro bastante equilibrado, a partida só animou perto da meia hora. Aos 28 minutos, Kanno acertou no poste e três minutos depois Ahmadzadeh ainda marcou para o conjunto iraniano, mas estava em fora de jogo e o golo foi anulado. Não valeu no primeiro tempo, contou sim no segundo tempo. Após um cruzamento largo da esquerda, Rezaeian assistiu e Ahmadzadeh só teve de encostar à boca da baliza aos 54 minutos.

Até final, Yazdani foi expulso, após ter derrubado um adversário, que seguia isolado para a baliza aos 71 minutos. Ao sair de campo, o defesa do Sepahan mostrou, com as mãos, o resultado aos adeptos sauditas em jeito de provocação. Já em superioridade numérica, o conjunto saudita completou a reviravolta no marcador, com golos de Al Dawsari, aos 76 minutos, e de Rúben Neves, com um verdadeiro golaço de fora da área, aos 82 minutos, e de Mitrovic já no tempo de compensação.

O Al Hilal segue, assim, para os quartos de final da Liga dos Campeões Asiática, após vencer a eliminatória com o Sepahan com um agregado de 6-2. A equipa de Jorge Jesus e Rúben Neves vai defrontar o Al Ittihad, também da Arábia Saudita, na próxima fase da prova.