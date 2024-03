O Liverpool esteve as escassos minutos de ficar com a liderança da Premier League em risco. No entanto, um golo de Darwin aos 90+9 deu o triunfo aos reds na visita ao City Ground, casa do Nottingham Forest (1-0).



Com nove ausentes, entre eles Jota, Alisson ou Salah, os «reds» voltaram a ter alguns jovens da formação na equipa inicial (Bradley e Clark). Curiosamente a primeira grande oportunidade pertenceu ao conjunto orientado por Nuno Espírito Santo, mas Elanga permitiu a defesa a Kelleher.



Luis Díaz liderou a resposta (tímida) da equipa de Klopp que apenas causou perigo no arranque do segundo tempo num remate de Robertson. O Nottingham Forest não desistiu de tentar chegar à baliza contrária e numa dessas ocasiões, Elanga não conseguiu marcar.



Classificação da Premier League



Klopp lançou Szoboszlai, Tsimikas, Endo, Danns e Darwin na tentativa de chegar ao golo. Os «reds» ficaram perto do golo num cabeceamento de Darwin que desviou em Murillo e que Matz Sels travou com dificuldade. Depois da ameaça, o golo: jogada de insistência à entrada para o último minuto com Mac Allister a cruzar para o cabeceamento certeiro do avançado ex-Benfica.



Um triunfo arrancado a ferros que permite ao Liverpool somar 63 e alargar para quatro (provisoriamente) a vantagem para o Manchester City, segundo colocado. O Arsenal 58 pontos e menos um jogo tal como os «citizens». Por sua vez, o Forest, que teve Rodrigo Ribeiro no banco, é 17.º com 24 pontos.