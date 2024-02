O Manchester United garantiu a passagem aos quartos de final da Taça de Inglaterra esta quarta-feira, com um triunfo ao cair do pano, por 1-0, em casa do Nottingham Forest.

Diogo Dalot foi titular nos «red devils», assim como Bruno Fernandes, que estava em dúvida para esta partida. Do lado contrário, Nuno Espírito Santo deixou o ex-Benfica Odysseas Vlachodimos no banco e apostou em Rodrigo Ribeiro já em tempo de compensação.

A primeira parte foi dividida e com oportunidades para ambas as equipas, mas, após o intervalo, o Manchester United teve mais iniciativa e dispôs das melhores oportunidades.

Dalot esteve muito interventivo no corredor direito, sobretudo no primeiro tempo, enquanto Bruno Fernandes somou um par de remates perigosos na segunda etapa.

De resto, foi mesmo dos pés do médio luso que nasceu o lance do golo. Aos 89 minutos, o capitão dos «red devils» bateu um livre lateral para a área e Casemiro apareceu a cabecear ao primeiro poste. O lance ainda esteve durante algum tempo em análise no VAR, mas foi mesmo validado.

O Manchester United responde assim à derrota com o Fulham de Marco Silva e tem encontro marcado com o Liverpool nos «quartos» da Taça de Inglaterra. Por agora, segue-se o dérbi de Manchester, no domingo.