Wenderson Galeno comentou, esta terça-feira, a convocatória para a seleção do Brasil, assumindo ser «um sonho de criança» e um «enorme orgulho» representar o seu país.

«Obrigado Deus por cada oportunidade. Tinha muitas coisas para falar, mas há pessoas que não merecem esse momento.. Um sonho de uma criança que saiu lá de Barra do Corda MA para o mundo, um orgulho enorme representar o meu país. Vamos meu Brasil, nunca deixem de acreditar nos seus sonhos», referiu o jogador do FC Porto numa publicação no Instagram.



Na véspera, assim que foi divulgada a sua chamada, o avançado reagiu com um «storie» no Instagram antes da publicação desta terça-feira. O atacante portista foi, de resto, convocado por Dorival Júnior para ocupar o lugar do lesionado Martinelli.

De recordar que Galeno também tem nacionalidade portuguesa e na sexta-feira poderia fazer parte da lista de convocados de Roberto Martinez para os particulares contra a Suécia e contra a Eslovénia, 21 e 26 de março, respetivamente.

Para já, e depois das recentes declarações, Galeno parece estar de olhos postos na canarinha.