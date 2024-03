Francisco Conceição foi pela primeira vez convocado para a seleção principal de Portugal. Enquanto Roberto Martínez anunciava a convocatória para os jogos de preparação contra Suécia e a Eslovénia, Sérgio Conceição fazia a antevisão ao duelo do FC Porto com o Vizela, da 26.ª jornada da Liga.



Foi, por isso, sem surpresa que o técnico portista foi questionado acerca da chamada do filho à seleção nacional portuguesa.



«Convocatória do Francisco? Vejo exatamente da mesma forma e sinto a mesma felicidade que senti com a chamada do Galeno [à seleção do Brasil]. O João Mário também já foi convocado. É outro menino a quem puxo as orelhas muitas vezes, mas fico tão contente como se fosse meu filho. São todos meus filhos (risos). Não me meta em dificuldades», referiu o treinador, em conversa com os jornalistas.



Refira-se que além de Francisco Conceição, Jota Silva, do Vitória, é o outro estreante na convocatória de Martínez. De resto, o extremo dos dragões leva cinco golos e cinco assistências em 32 jogos. Pode chegar ao 33.º jogo este domingo, diante do Vizela, no Dragão (20h30).