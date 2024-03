Galeno cumpriu o sonho de jogar pelo Brasil num embate diante da Espanha, no Santiago Bernabéu, que terminou com um empate 3-3. No final do jogo, o jogador do FC Porto dedicou o momento especial da carreira ao falecido pai.

«Obrigado meu Deus, sonho de criança se realizou pai, tudo é pra você, por você e pela nossa família, sei que está orgulhoso daí de cima, obrigado por tudo, seu nome será lembrado pra sempre. Vamos meu Brasil», destacou o jogador numa declaração publicada pelo FC Porto.

Galeno foi chamado ao jogo já perto do final, mas deixou a sua marca no Bernabéu, ao arrancar o penálti que permitiu ao Brasil empatar o jogo.