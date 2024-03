Em véspera de jogo frente à seleção espanhola, Vinicius Júnior, futebolista brasileiro do Real Madrid, fez a antevisão à partida, mas no momento em que foi questionado sobre os vários casos de racismo que tem sofrido, o avançado desmanchou-se em lágrimas

«Tudo que eu quero é jogar futebol. Fazer tudo pelo meu clube e país e que os negros não sofram», disse, entre lágrimas, o internacional brasileiro.

De destacar que o jogo vai ter como principal lema a campanha «uma só pele», que luta contra o racismo no futebol, racismo esse que o jogador tem sido alvo desde que chegou ao futebol espanhol.

«No futebol há tantos jogadores melhores do que eu, que já passaram por aqui, e quero fazer com que as pessoas possam melhorar. Espero que num futuro próximo possam haver menos casos de racismo, que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. Quero lutar por isto! Se fosse por mim eu já teria desistido, porque em casa ninguém me ofende. Mas eu vou para os jogos com a cabeça no sítio e no jogo, mas nem sempre é possível. Tenho que me concentrar muito todos os dias», rematou.

Veja o momento: