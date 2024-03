O Real Madrid confirmou, esta sexta-feira, que apresentou uma denúncia ao Ministério Público espanhol pelos insultos racistas dirigidos ao futebolista brasileiro Vinícius Júnior, à margem dos jogos da Liga dos Campeões Barcelona-Nápoles e Atlético de Madrid-Inter de Milão, da Liga dos Campeões, disputados respetivamente na terça e na quarta-feira.

«O Real Madrid apresentou uma denúncia ao Ministério Público contra os delitos de ódio e discriminação, pelos insultos racistas e de ódio dirigidos contra o nosso jogador Vinícius Júnior nas imediações do Estádio Olímpico de Montjuic e do estádio Metropolitano de Madrid, antes dos jogos Barcelona-Nápoles e Atlético de Madrid-Inter de Milão», refere o clube, em comunicado.

«O Real Madrid pede ao Ministério Público que solicite às forças de segurança as gravações existentes em ambas as localizações, para identificar os autores dos ditos insultos racistas e de ódio», nota ainda o Real Madrid, condenando «estes violentos ataques de racismo, discriminação e ódio que se têm vindo a produzir, lamentavelmente de maneira repetida, contra o nosso jogador Vinícius Júnior».

Na quinta-feira, o atacante do Real Madrid já tinha reagido ao sucedido, ao pedir, através da rede social X, uma intervenção da UEFA, numa publicação acompanhada com um vídeo de insultos de adeptos do Atlético de Madrid. A esse propósito, a liga espanhola também já tinha informado que ia avançar com uma denúncia.