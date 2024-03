A Liga espanhola (La Liga) vai avançar com uma denúncia a propósito dos «cânticos racistas» dirigidos ao jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, por adeptos do Atlético de Madrid, antes do jogo com o Inter de Milão na quarta-feira, a contar para a Liga dos Campeões, sendo que o jogador também já reagiu, pedindo uma atitude por parte da UEFA.

Enquanto esperavam o autocarro do Atlético de Madrid, alguns adeptos aproveitaram o ambiente de euforia pré-jogo para cânticos contra o jogador do rival de Madrid, alterando a letra de uma das músicas habituais de apoio ao clube.

«Alé, alé, alé, Vinícius chimpanzé», ouviu-se, nas imediações do estádio.

Em comunicado, reproduzido esta quinta-feira pela imprensa desportiva espanhola, a La Liga informa que «vai denunciar ao Ministério Público os lamentáveis cânticos racistas contra Vinícius, antes do jogo da Liga dos Campeões entre Atlético de Madrid e Inter de Milão, mesmo que o jogo seja de outra competição e mesmo que os cânticos tenham sido fora do estádio».

«A La Liga está muito comprometida para que o futebol seja um espaço livre de ódio e vai continuar a perseguir sem descanso qualquer atitude de racismo, homofobia, violência e ódio, seja qual for a competição», concluem.

Ao início da tarde desta quinta-feira, Vinícius recorreu à rede social X para lamentar o episódio e solicitando a intervenção da UEFA. «Espero que já tenham pensado na punição deles. UEFA, é uma triste realidade que se passa até nos jogos em que eu não estou presente», escreveu.

Este é, quanto a adeptos do Atlético de Madrid e Vinícius, o terceiro episódio de racismo relativo a cânticos.