O Real Madrid empatou com o Leipzig (1-1) na última quarta-feira, mas conseguiu passar aos quartos de final da Liga dos Campeões, graças à vantagem que trouxe da Alemanha. No Bernabéu, os «merengues» não tiveram uma boa exibição e quem também não deixou boa imagem foi Vinicius Júnior, apesar do golo marcado.

Quando o jogo ainda estava 0-0, aos 54 minutos, o avançado brasileiro entrou tarde sobre Willi Orbán e, na sequência do lance, agarrou o capitão do Leipzig com as mãos pelo pescoço e empurrou-o (vídeo associado ao artigo).

A imprensa alemã criticou o comportamento de Vinicius. «Escândalo», lê-se no Bild, que refere ainda que o brasileiro protagonizou «um ataque claro» a Orbán.

Já o capitão do Leipzig, criticou a postura do árbitro italiano Davide Massa por só ter mostrado cartão amarelo ao jogador do Real Madrid. «Infelizmente, os árbitros não têm coragem de expulsar estes jogadores. Era vermelho. Ele agarra-me pelo pescoço com as duas mãos. É uma falta de respeito», disse o central, citado pelo AS.

O colega Benjamin Henrichs também criticou: «Vou ser sincero: se fosse ao contrário e ele agarrasse um jogador do Real Madrid pelo pescoço, teria sido expulso», atirou.

Até o diretor desportivo do Leipzig frisou que «a única decisão possível» era a amostragem do cartão vermelho. «O facto de este jogador também ter marcado o 1-0 é a cereja no topo do bolo.»

