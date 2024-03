À procura de criar uma surpresa em Madrid, o Leipzig viu as aspirações na «Champions» caírem aos pés do talento individual de Vini Jr. e Bellingham.

Os dois jogadores criaram, em conjunto, o lance do 1-0 merengue, antes do capitão do Leipzig, Willi Orbán colocar gelo num estádio que queria festejar da melhor forma os 122 anos do Real Madrid.

No final, as individualidades voltaram a ser suficientes para levar até aos «quartos» a turma de Ancelotti, apesar do Leipzig ter mostrado maior aptidão para o exame.

Depois de uma primeira mão bastante equilibrada, o Leipzig procurava ir à capital espanhola criar a primeira surpresa nestes oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O golo solitário de Brahim Diáz dava alguma tranquilidade aos comandados de Ancelotti, mas foi a formação germânica que esteve quase sempre por cima no encontro.

Foi de Openda a primeira e única oportunidade clara de golo do primeiro tempo, que em dia de 122º aniversário, por pouco não congelou os «madridistas» que se deslocaram até ao Santiago Bernabéu.

No segundo tempo, apoiado pela vantagem na eliminatória, o Real Madrid foi gerindo sem posse as investidas dos visitantes, com claro ascendente no encontro. Openda e Sesko. Ainda assim, as individualidades na formação da casa mostraram mais uma vez que são suficientes para dar alegrias aos adeptos. O craque inglês sacou da cartola um passe sensacional e na cara de Gulácsi, Vini Jr. não desperdiçou a oportunidade de colocar os «merengues» na frente do marcador.

Nas bancadas ainda se festejava o 1-0, quando emergiu a importância da braçadeira de capitão. Willi Orbán foi às alturas mostrar quem manda e com um belo cabeceamento voltou a dar esperança aos adeptos alemães. Só que a noite foi mesmo «não» para os homens de Marco Rose, que em cima do apito final viu Dani Olmo enviar à trave o que seria um golaço.

Para a história fica, por isso, o empate no Santiago Bernabéu e a passagem do Real Madrid aos quartos-de-final da competição que por catorze vezes já colocou no museu.

