A tarefa já era difícil e o Manchester City tratou de torná-la impossível para o Copenhaga nos primeiros nove minutos do jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que terminou com uma vitória dos citizens por 3-1.

Tinha sido, precisamente, esse o resultado do encontro da primeira mão, na Dinamarca, e por isso a equipa de Pep Guardiola tinha já uma vantagem confortável na eliminatória, que teve apenas um sentido.

Desta feita em Manchester, o campeão em título da Liga dos Campeões demorou apenas cinco minutos a quebrar a barreira nórdica. Julian Alvarez bateu um canto do lado direito e Akanji, com uma excelente finalização, atirou para o 1-0.

O jogador suíço fez companhia a Ruben Dias, que foi o capitão do City, no centro da defesa da equipa de Pep Guardiola, que lançou também Matheu Nunes no onze e deixou Bernardo Silva no banco de suplentes.

O conjunto inglês entrou forte e com vontade de decidir tudo muito rapidamente e quatro minutos depois voltou a introduzir a bola na baliza dinamarquesa. Novo canto, desta feita do lado esquerdo, de Julian Alvarez, com Rodri a cabecear em cheio na barra. Na sequência, o avançado argentino tentou a sorte e foi feliz. Para isso contou com uma ajuda do guarda-redes do Copenhaga, Grabara, que deu um verdadeiro frango.

Estava feito o 2-0, que decidiu, por completo a eliminatória. Depois disso, o ritmo baixou e o Copenhaga aproveitou para marcar em pleno City of Manchester aos 29 minutos. Numa excelente jogada de contra-ataque, Elyounoussi apareceu na cara de Ederson e bateu o antigo guarda-redes do Benfica, após uma assistência de calcanhar de Oskarsson.

O camisola 10 do conjunto dinamarquês foi o primeiro norueguês a marcar na noite desta quarta-feira, mas claro que Haaland não quis ficar atrás do compatriota. Em cima do intervalo, e após uma jogada que teve mais de 20 passes, o camisola 9 dos citizens deixou a sua marca no encontro.

No segundo tempo, o ritmo baixou ainda mais e Pep Guardiola aproveitou para ir poupando alguns jogadores, como Ruben Dias, mas acabou por perder Matheus Nunes por lesão, aos 74 minutos, devido a um problema com um dedo da mão esquerda.

Apesar da contrariedade, o Manchester City confirmou a passagem à próxima fase da prova e juntou-se ao Bayern Munique, ao PSG e ao Real Madrid nos quartos de final da Liga dos Campeões.

