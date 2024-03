«Kane mais poderia ser?»

O trocadilho pode até ser forçado, mas é de força e robustez que se faz esta máquina alemã, mesmo que não tão oleada como noutras épocas.

O Bayern veio de Roma com uma desvantagem de um golo (1-0), chegou a Munique virou a eliminatória com um resultado de 3-0 e está uma vez mais nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Sem surpresas, a lei do mais forte até tardou, mas acabou por prevalecer. Quase em cima do intervalo, Kane abriu o marcador (38), num cabeceamento que não deixou Provedel bem na fotografia, após assistência do internacional português Raphael Guerreiro. E logo a seguir Muller (45+2) foi a tempo de desempatar a eliminatória, ao desviar uma bomba de De Ligt, antes de toda a gente ir para os balneários.

O mais difícil estava feito. Faltava o golo da tranquilidade, que veio pelo bis de Kane, aos 67m: à defesa incompleta de Provedel a remate de Sané, o inglês respondeu com uma recarga oportuna.

3-0! Festa na Baviera. Com tudo encaminhado, o resto do jogo foi de gestão para a equipa de Thomas Tuchel, que acabou por tirar Guerreiro aos 78m.

A Lazio ainda tentou reação. Sem efeito. Os números não metem sobre o domínio alemão: 22-4 em remates, 62%-38% em posse de bola. E sobretudo um claro 3-0 a comprovar que a formação de Maurizio Sarri não tinha armas para poder à blietzkrieg futebolística.

É também uma questão de pedigree. O Bayern está pela quinta época consecutiva nos quartos de final da Liga dos Campeões. Nas últimas 13 temporadas, esta é a 12.ª presença nesta fase da prova. Quem em Roma teve esperanças, viu-as esfumar esta noite. Tudo certo aqui. Os bávaros têm mais história e sobretudo muito mais futebol.