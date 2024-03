Há 20 anos tinha início uma das maiores rivalidades do desporto mundial. Pela primeira vez, Rafael Nadal e Roger Federer defrontaram-se no Open de Miami com o espanhol a levar a melhor.



Com apenas 17 anos, o tenista maiorquino defrontou o helvético, então com 22 anos e que apresentava um registo de 23 vitórias em 24 jogos. Ninguém imaginou que Nadal iria bater Federer por um duplo 6-3 em pouco mais de uma hora.



Nascia assim uma rivalidade lendária com 40 encontros entre ambos (24 finais) em que Nada ganhou 24 e Federer 16.



Recorde os melhores momentos do jogo: