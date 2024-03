João Sousa foi eliminado, esta segunda-feira, na segunda ronda da qualificação do «challenger» de Girona, no penúltimo torneio da carreira, antes da participação no Estoril Open, que arranca a 30 de março, mas vai entrar no quadro principal como «lucky loser» devido a uma desistência.



Minutos após a derrota pelos parciais de 6-4 e 6-3 frente ao jovem lituano de 19 anos, Villius Gaubas, o melhor jogador português de sempre viu o quadro principal ser atualizado. Assim, o vimaranense vai enfrentar o britânico Felix Gil, 334.º do ranking ATP, que superou a fase de qualificação.

João Sousa vai despedir-se do ténis profissional como o único luso a conquistar títulos na vertente de singulares no circuito ATP, entre eles, o próprio Estoril Open.



