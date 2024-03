Aurélien Tchouaméni disse recentemente que os espanhóis «vão perceber mais a grandeza de Mbappé» quando virem o avançado francês «diariamente» e o tema não passou despercebido esta segunda-feira, na conferência de imprensa da seleção gaulesa.

Mbappé foi o porta-voz dos vice-campeões mundiais e assumiu que os espanhóis vão vê-lo mais vezes, mas porque o PSG vai defrontar o Barcelona na Liga dos Campeões.

«Ele estava a falar de mim. Joguei frente à Real Sociedad, vamos jogar contra o Barça e, se passarmos, talvez contra o Atlético de Madrid. Eles [espanhóis] vão ver-me com mais frequência», afirmou o jogador de 25 anos, com um sorriso no rosto, perante as gargalhadas dos jornalistas, que estavam na expectativa de saber sobre se o futuro de Mbappé passa pelo Real Madrid.

O capitão da seleção francesa reconheceu ainda que a exibição na derrota frente à Alemanha «não foi suficiente».

«Vir à conferência é minha responsabilidade, especialmente depois de uma derrota. Se tivéssemos vencido, acho que não teria vindo. Mas temos de assumir a responsabilidade por esta derrota», frisou.

«Houve muitos avisos. Tecnicamente, taticamente, na vontade, na eficácia... isto é muita coisa contra uma seleção como a Alemanha. É melhor levar esta "chapada" agora. Pode ser bom se voltarmos aqui no dia 14 de julho [final do Euro 2024] e dissermos a nós mesmos que foi bom levar uma bofetada contra a Alemanha. Mas, neste momento, não ganhamos nada, devemos usar isto como exemplo», acrescentou.