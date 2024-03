Harry Kane, avançado do Bayer Munique, continua líder destacado na corrida à Bota de Ouro Europeia.

O jogador inglês voltou a fazer o gosto ao pé no triunfo dos bávaros sobre o Darmstadt por 5-2 e soma agora 31 golos na Bundesliga.

O seu mais direto adversário é agora Kylian Mbappé, que assinou um hat-trick diante do Montpellier e tem agora 24 golos na Ligue 1, menos sete do que Kane.

O pódio é fechado por Lautaro Martínez, argentino do Inter Milão, que voltou a não marcar no empate diante do Nápoles e por isso continua com os mesmos 23 golos.

Se confirmar a conquista da Bota de Ouro, Kane é apenas o segundo inglês a recebê-la, depois de Kevin Phillips pelo Sunderland em 1999/2000, e sucede no Bayern a Robert Lewandowski, Bota de Ouro em 2020/21 e 2021/22.

Destaque ainda para Viktor Gyokeres, avançado do Sporting, que com o hat-trick ao Boavista subiu do 18.º lugar para o 11.º posto, agora com 22 golos na Liga.

