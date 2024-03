O dossier «Mbappé» também domina as conferências de imprensa na seleção espanhola, uma vez que há «blancos» na convocatória de Luis de la Fuente. Em conversa com os jornalistas, Dani Carvajal, lateral e um dos capitães do Real Madrid, esclareceu a sua perspetiva sobre a contratação de Mbappé.

«Parece que é uma possibilidade no final da temporada, como admitiu o Luis Enrique [treinador do PSG]. No Real Madrid devem jogar os melhores. É um grande jogador e para a nossa Liga seria bom. Grandes jogadores chegarem à nossa Liga é ótimo, se vierem para a nossa equipa [Real Madrid] ainda melhor. Por exemplo, o Lewandowski, do Barcelona, é um jogador de topo que elevou o futebol da nossa Liga», disse Carvajal, de 32 anos.

Questionado sobre a eventualidade de Mbappé vir «agitar as águas» no seio do balneário «blanco», o experiente internacional espanhol afastou o assunto.

«Quem está há mais tempo num clube sabe o rumo ideal para o balneário. Quando descarrilas um pouco, há que puxar o grupo para o trilho pretendido. Temos jogadores muito experientes e os jovens também já são muito profissionais. O Camavinga, Tchouaméni, Vin Jr., Rodrygo, são miúdos espetaculares», rematou.

A seleção de Espanha prepara o Europeu deste verão com as receções a Colômbia – esta sexta-feira, às 20h30 – e Brasil, na terça-feira, às 20h30.