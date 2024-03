A tarde deste sábado foi repleta de golos na 26ª jornada da Liga Alemã, a começar pela segunda goleada em uma semana, depois dos 8-1 aplicados ao Mainz.

Na casa do Darmstadt, os bávaros até entraram a perder, com o golo de Tim Sharke, mas até ao intervalo, Musiala e Harry Kane trataram de colocar a formação visitante na frente do marcador. Já no segundo tempo, Musiala abriu o livro e de lá tirou mais uma página bonita para a ainda curta carreira de jogador profissional, com o golo do 3-1. Ao intervalo, Harry Kane saiu lesionado e resta agora saber se é algo grave, numa altura em que os jogadores já sonham com a presença no Euro 2024.

Aos 74 minutos, assistiu Gnabry para o quarto golo do Bayern, que para lá do minuto noventa aplicou a «chapa 5», através do jovem, Mathys Tel. Até final, ainda houve tempo para o Darmstadt reduzir, por intermédio de Oscar Vilhelmsson, que fixou assim o resultado em 5-1.

Já na capital germânica, o Union Berlim, com o português Diogo Leite no onze inicial, recebeu e venceu o Bremen por 2-1. Os golos ficaram todos guardados para os segundos 45 minutos, com Yorbe Vertessen a abrir o ativo e logo de seguida, uma assistência do avançado belga garantiu o 2-0, por intermédio de Brenden Aaronson. As duas equipas encontram-se a meio da tabela, com 28 pontos para o Union Berlim e 30 para o Bremen.

Outro português que esteve em ação, este sábado, foi Tiago Tomás, que não teve tantos motivos para sorrir como Diogo Leite. O Wolfsburgo recebeu o Augsburgo e até se colocou em vantagem logo aos nove minutos, mas um vermelho direto para Patrick Wimmer complicou as contas da equipa da casa. A fechar o primeiro tempo, o Augsburgo aplicou o segundo castigo aos comandados de Niko Kovac e o empate a um golo manteve-se até ao intervalo. Já no segundo tempo, um «bis» de Jakic fechou as contas do jogo e garantiu o triunfo do Augsburgo, o quarto consecutivo.

Nos outros jogos desta tarde, o Mainz recebeu e venceu o Bochum por 2-0 e em Heidenheim, a equipa da casa não foi além de um empate a um golo com o Monchengladbach.