Kylian Mbappé admitiu, esta sexta-feira, que o futuro não é tema para ser discutido neste momento e que vai anunciar a decisão quando o momento for apropriado.

Na antevisão ao particular da França diante da Alemanha, este sábado, em Lyon, o avançado do PSG disse sentir-se bem e deixou no ar uma questão face a uma eventual perturbação pela incerteza após o final da época.

«Tudo o que está a acontecer, tenho apenas uma pergunta para lhes fazer (aos jornalistas), quando me vêem jogar acham que eu pareço perturbado?», questionou.

«Vou-me concentrar na seleção francesa quando o Euro chegar, acho que o meu futuro vai estar resolvido até lá», acrescentou.

Mbappé abordou ainda uma eventual participação pela seleção francesa nos Jogos Olímpicos, que decorrem em Paris, de 26 de julho a 11 de agosto.

«É algo que ainda não sei. Sempre tive a mesma ambição, mas este é um evento que não depende de mim querer ou não ir. A decisão final está nas mãos de outra pessoa, não posso comentar, até porque ainda não falei sobre isso com o PSG também», concluiu o internacional francês.

Recorde-se que o contrato de Kylian Mbappé com o PSG termina em junho deste ano.