O L’Équipe divulgou esta quinta-feira a lista dos 30 jogadores mais bem pagos da liga francesa na presente temporada, com Mbappé a destacar-se na frente do pelotão com uma larga margem.

Com um salário bruto mensal de seis milhões de euros, o craque do PSG ganha quase cinco vezes mais que o segundo lugar da lista, neste caso os colegas de equipa Dembélé e Marquinhos, ambos com um salário bruto de 1 milhão e 200 mil euros.

De referir que o top-10, apresentado na galeria associada, é exclusivamente composto por jogadores parisienses. Destaque também para dois portugueses presentes no top-30, com Gonçalo Ramos em 22.º lugar, com um salário mensal de 443.500€, e Anthony Lopes na 29.ª posição, com 350.000€.

Relativamente aos treinadores, a liderança não mudou e o Paris Saint-Germain continua a liderar, com Luis Enrique a receber mensalmente 923.250€. Paulo Fonseca, treinador português do Lille, aparece na quarta posição, com um salário bruto de 220.000 por mês.