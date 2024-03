Aurélien Tchouaméni abordou o futuro de Kylian Mbappé e garantiu que «em Espanha têm consciência do jogador que ele é» e que isso ainda vai ficar mais vincado quando o virem diariamente no país.

«Em Espanha têm muita consciência do jogador que ele é, quando o virem diariamente ainda vão perceber mais a grandeza do Mbappé», disse o médio do Real Madrid, em declarações ao portal «Teléfoot».

Recordar que Mbappé termina contrato com o PSG este verão e os rumores associam-no ao Real Madrid. Na antevisão ao particular com a Alemanha, que a seleção gaulesa perdeu por 2-0, o jogador frisou que ainda não tinha nada para anunciar, mas que o futuro iria estar resolvido até ao arranque do Euro 2024.