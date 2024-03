A noite foi feliz para o Paris Saint-Germain, e só houve amor entre Kylian Mbappé e Luis Enrique no final da vitória frente à Real Sociedad, a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O internacional francês estará de saída do emblema de Paris, segundo a imprensa local, mas o técnico do PSG continua a confiar no seu capitão.

«É claro [que não há problemas com Mbappé], mas o que vende é dizer m**** e causar problemas. Quem é que está interessado na verdade? Não tenho problema com nenhum jogador, apenas posso gostar mais ou menos de algumas decisões», afirmou, citado pelo As.

«Ele marca 50 golos e faz 25 assistências com qualquer treinador e com qualquer equipa. É o melhor do mundo no último terço. Tem estado muito bem, como o resto da equipa», acrescentou.