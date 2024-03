A imprensa francesa já noticiou a saída de Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain no final da época, mas o avançado francês, ao que parece, ainda tem a cabeça no clube.

Esta terça-feira, por exemplo, Mbappé bisou e foi o melhor em campo no triunfo dos parisienses em casa da Real Sociedad, que confirmou o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões.

No final da partida, o jogador de 25 anos admitiu que tem vários problemas, mas nenhum deles é com o treinador do PSG, Luis Enrique.

«Como vão as coisas com Luis Enrique? Muito boas. Não há qualquer problema com ele, mesmo que as pessoas possam pensar o contrário. Tenho muitos problemas, mas o treinador não é um deles», disse, citado pela RMC Sport.

Também Luis Enrique falou sobre a relação entre dois e elogiou o comportamento de Mbappé: «O Kylian continua com o mesmo compromisso. Não temos problemas, tentamos o melhor para a equipa. Hoje foi excecional, jogou pelos colegas. É um bom momento para todos nós.»