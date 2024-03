Aquela que provavelmente é a mais longa novela de todos os tempos no que diz respeito ao mercado de transferências do futebol está prestes a chegar ao fim com a transferência iminente de Kylian Mbappé para o Real Madrid.

Nesta segunda-feira, dia em que o Paris Saint-Germain aterrou no País Basco, onde vai jogar com a Real Sociedad, gerou-se uma onda de euforia em torno da estrela do conjunto francês, que se disponibilizou para distribuir alguns autógrafos.

No momento em que estava prestes a assinar uma cartolina de um adepto do Real Madrid, Mbappé, que até fala fluentemente espanhol, travou a fundo: «Vem para casa», podia ler-se na folha que tinha o símbolo dos merengues desenhado.

Um sinal de respeito para com o clube que (ainda) lhe paga o maior salário do desporto mundial: