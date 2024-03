Harry Kane e Kylian Mbappé fizeram esta noite – de Champions – o que tão bem sabem fazer: marcar golos.

Com isso, ganharam vantagem na luta pela festa do golo face a uma cara bem conhecida do futebol português: Viktor Gyökeres.

O avançado do Sporting marcou no domingo na vitória frente ao Farense, para a Liga, e chegou à marca dos 32 golos na época (em 35 jogos).

Esse registo tinha Mbappé até esta noite, só que o avançado do Paris Saint-Germain bisou no triunfo frente à Real Sociedad e festejou assim pela 34.ª vez esta temporada, em 34 partidas.

Já Kane também marcou por duas vezes na vitória caseira do Bayern Munique ante a Lazio e chegou aos 33 golos, em outros tantos jogos.