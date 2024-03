O futebolista do Sporting, Viktor Gyökeres, igualou no domingo o avançado francês Kylian Mbappé como o melhor marcador no futebol europeu, com 32 golos, com o golo apontado na vitória dos leões ante o Farense, por 3-2, no jogo da 24.ª jornada da I Liga.

À boleia dos dados compilados pelo Sofascore, parceiro do Maisfutebol, sobre o registo de golos por clubes em 2023/24, nas dez principais ligas europeias, Gyökeres surge agora no topo, lado a lado com a estrela do Paris Saint-Germain.

Na jornada deste fim de semana, Mbappé ficou em branco no empate do PSG ante o Mónaco (0-0), na sexta-feira, num jogo em que só alinhou na primeira parte.

Em 35 jogos feitos pelo Sporting na época 2023/24, Gyökeres leva 32 golos e dez assistências.

Por competições, são 18 golos na I Liga, seis na Taça de Portugal, cinco na Liga Europa e três na Taça da Liga.

Nesses 35 jogos em que participou, Gyökeres marcou em 23 deles. Nestes 23, um jogo teve hat-trick, sete tiveram bis e 15 a marca de um golo.

O sueco, que já vai destacadamente na sua época mais goleadora da carreira (a anterior foram os 22 golos da temporada passada no Coventry, em 50 jogos), ficou em branco em 12 dos 35 jogos que fez pelos leões.