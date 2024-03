Simon Banza distanciou-se no sábado, Viktor Gyökeres respondeu menos de 24 horas depois, no domingo. Os avançados de Sporting de Braga e Sporting seguem lado a lado na lista dos melhores marcadores da Liga, ambos com 18 golos, após os duelos da 24.ª jornada.

Banza marcou um golo na vitória por 3-0 ante o Estrela, enquanto Gyökeres fez um dos golos da vitória do Sporting frente ao Farense, por 3-2.

O congolês surge, no entanto, à frente do sueco, pois tem 18 golos em 18 jogos, num total de 1335 jogados na Liga. Gyökeres tem 18 golos em 22 jornadas que disputou, contabilizando 1970 minutos.

A fechar o pódio da lista de goleadores aparece o avançado do Arouca, Rafa Mújica, que bisou na vitória em Chaves (1-5), na sexta-feira. O espanhol reduziu assim a distância para a dupla da frente.

A jornada encerra esta noite, com o Famalicão-Boavista (20h15), num jogo que pode seguir ao minuto, no Maisfutebol.

LISTA DOS MELHORES MARCADORES

18 GOLOS

Simon Banza (Sp. Braga)

Viktor Gyökeres (Sporting)

16 GOLOS

Rafael Mújica (Arouca)

13 GOLOS

Samuel Essende (Vizela)

12 GOLOS

Héctor Hernández (Desp. Chaves)

Rafa Silva (Benfica)

11 GOLOS

Cristo González (Arouca)

10 GOLOS

Evanilson (FC Porto)

André Silva (Vitória SC)

9 GOLOS

Paulinho (Sporting)

Alejandro Marqués (Estoril)

Jhonder Cádiz (Famalicão)

Pedro Gonçalves (Sporting)

8 GOLOS

Di María (Benfica)

Bruno Duarte (Farense)

Clayton (Casa Pia)

Robert Bozeník (Boavista)

7 GOLOS

João Mendes (Vitória SC)

Ricardo Horta (Sp. Braga)

Jota Silva (Vitória SC)