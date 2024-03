A Inglaterra vai defrontar a Bélgica sem nomes nas camisolas, informou a federação inglesa.



Esta iniciativa pretende sensibilizar o público para o principal sintoma da doença de Alzheimer: a perda de memória. Os nomes das camisolas dos jogadores vão desaparecer após o intervalo de forma a chamar a atenção para o facto de pessoas com demência perderem memórias preciosas como o nome dos seus jogadores favoritos, pode ler-se na nota divulgada no site oficial da Federação inglesa.



Em conjunto com a Sociedade Internacional de Alzheimer, a Federação inglesa (FA), pretende ainda encorajar a procura de um diagnóstico em casos de suspeita. O organismo inglês refere ainda que uma em cada três pessoas que vivem com demência em Inglaterra e no País de Gales não foram diagnosticadas e que «pensam que é apenas um sinal de envelhecimento normal».



O Inglaterra-Bélgica joga-se esta terça-feira, às 19h45, em Wembley.