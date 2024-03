Os internacionais ingleses Harry Maguire e Kyle Walker, bem como guarda-redes Sam Johnstone, estão afastados do jogo desta terça-feira com a Bélgica, devido a problemas físicos contraídos no decorrer da derrota com o Brasil.

Walker saiu ainda na primeira parte do jogo com o Brasil, em Wembley, no passado sábado e passou a braçadeira de capitão a Maguire que também acabou por ser substituído aos 67 minutos com queixas. Os dois defesas já regressaram aos respetivos clubes, tal como já tinha acontecido com Harry Kane (Bayern Munique) e Bukayo Saka (Arsenal).

Para compor o grupo, o selecionador Gareth Southgate chamou James Trafford, guarda-redes do Burnely, e promoveu Rico Lewis dos sub-21 para a seleção principal.