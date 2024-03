Gareth Southgate chamou, este domingo, Rico Lewis e o estreante, James Trafford, para colmatarem as lesões de Harry Maguire, Kyle Walker e Sam Johnstone.

Os três jogadores foram dispensados dos trabalhos da seleção, um dia depois da derrota sofrida em Wembley, por 1-0, num particular frente ao Brasil. Endrick foi o autor do único golo do encontro, já nos minutos finais do segundo tempo.

A Inglaterra prepara agora mais um jogo particular, esta terça-feira, diante da Bélgica, em mais um encontro de preparação para o Euro 2024.