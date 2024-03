Em terras de sua majestade, Endrick foi a jóia da coroa e com um golo solitário garantiu a vitória por 1-0 do Brasil, diante da Inglaterra, em Wembley.

A noite foi de estreias, não só a de Dorival Jr, no comando técnico da seleção «canarinha», mas sobretudo a de Wendell, defesa que atua no FC Porto. Do banco de suplentes não saíram Galeno e Pepê, que ainda podem ser utilizados na próxima terça-feira, quando o Brasil se deslocar ao Santiago Bernabéu para enfrentar a Espanha, em mais um jogo particular.

Na capital britânica, o jogo começou equilibrado, com oportunidades para ambos os lados, com Rddrygo e Bellingham em bom plano. Ainda assim, foi de Lucas Paquetá a primeira real chance de golo, quando o médio do West Ham recebeu dentro da área e rematou colocado, ao poste da baliza defendida por Pickford.

O nulo manteve-se por isso até ao intervalo, já sem Kyle Walker do lado inglês, que saiu com queixas e deu o lugar ao também estreante Konsa, tal como Gordon, na seleção dos «três leões». A verdade é que o segundo tempo não teve muita história para contar, pelo menos até aos últimos minutos do encontro, altura em que Dorival Jr soltou a irreverência e juventude de Endrick.

O avançado que atua no Palmeiras, de Abel Ferreira, mas que em junho se muda para o Real Madrid, altura em que completa 18 anos, pegou na batuta e mostrou aos mais velhos como se faz. A dez minutos do fim, Vini Jr foi por ali fora e permitiu uma boa defesa a Pickford, mas na recarga, Endrick não desperdiçou e apontou o primeiro golo pela seleção principal do Brasil, na terceira internacionalização. O avançado foi, de resto, o jogador mais novo de sempre a marcar em Wembley e o mais jovem a apontar um golo pela «canarinha», desde Ronaldo «Fenómeno».

Até final, a Inglaterra não conseguiu chegar ao golo do empate e confirmou-se, mais uma vez, a tendência nos jogos entre estas duas seleções, ou seja, a vitória do Brasil. São agora 12 triunfos dos «canarinhos» em 27 jogos diante dos britânicos, que apenas venceram por quatro ocasiões. Segue-se novo particular para a turma de Dorival Jr, desta vez frente à Espanha, na próxima terça-feira, no Santiago Bernabéu.