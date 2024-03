O Sporting fechou a primeira fase do campeonato de andebol com um triunfo por 35-32 no clássico frente ao FC Porto, realizado no Pavilhão João Rocha.

As bancadas do recinto aplaudiram durante vários minutos a equipa, num clima de completo êxtase, que se entende: a formação leonina acabou a primeira fase do campeonato só com vitórias, o que é histórico. 22 triunfos em 22 jogos e 66 pontos.

O Sporting passa agora com 33 pontos para a segunda fase, o Benfica está em segundo e passa com 29 pontos, enquanto o ABC em quarto lugar passa com 25 pontos. Já o FC Porto ainda tem um jogo para disputar, frente ao Marítimo, e se o vencer iguala o Benfica no segundo lugar, passando também com 29 pontos para a segunda fase.

Ora a segunda fase, refira-se, vai ter seis jogos entre estes quatro primeiros classificados, num total de 12 pontos em disputa, sendo que o Sporting parte com quatro de vantagem.

A formação de Ricardo Costa está por isso em excelente posição para recuperar o título de campeão, que na época passada foi conquistada por um FC Porto que esta noite disputou o clássico praticamente até ao fim.

A equipa de Carlos Resende até entrou melhor e chegou muito cedo a estar a ganhar por três golos, por 6-3, quando estavam jogados sete minutos. O treinador Ricardo Costa percebeu as dificuldades da equipa e pediu desconto de tempo.

Depois disso lançou Kiko Costa (que surpreendentemente começou no banco) e o guarda-redes Kristensen, que juntos se tornaram absolutamente fundamentais no triunfo leonino.

Kiko Costa, o jovem prodígio de 19 anos, marcou 13 golos e foi, como sempre, a figura da partida. Já o guarda-redes norueguês fez duas mãos cheias de enormes defesas, que travaram o ataque do FC Porto e embalaram o Sporting para o triunfo.

No FC Porto, destacaram-se o espanhol David Fernández, que fez quatro golos seguidos no início da segunda parte e colocou a equipa novamente a discutir o resultado, e António Areia, que foi o melhor marcador da equipa. Mas as duas boas exibições não chegaram.

O jogo acabou aliás com a bola no chão e os jogadores a cumprimentarem-se, num sinal de fair-play que marcou os últimos segundos.

Contas feitas o Sporting venceu por 36-32 e terminou a primeira fase com vitória em todos os jogos.